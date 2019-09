Fikk god fyr ved Skogvannet

nyheter

Daniel, Sofie, Kaja og resten av gruppen fra Åsen Barnehage hjalp til og fikk til slutt fyr i bålet. Dette var nest siste av totalt åtte poster på rebusen de tok del i på Skogvannet. Og de fikk gode erfaringer med å tenne bål i skogen:

– Hvis man har hatt det på fullt, så slukker man det. Hvis man blåser på nytt kan det komme tilbake, det prøvde vi og det gikk, forteller Kaja.

Frukt på bålet

Siste post inneholdt mye mat, der fikk elevene smake på trollkrem, vafler og frukt som de selv grillet på bålet. Sofie og Kaja likte ikke trollkremen noe særlig, mens Daniel syntes den var skikkelig god.

– Den var så flytende, sier Kaja.

– Jeg tror ikke Daniel sin var så flytende, men våre var det, forklarer Sofie.

– Dere har kanskje en annen farge, antyder Daniel, som enda ikke har gjort seg ferdig med sin skål.

– Jeg hadde en mørkelilla en, den var ikke særlig god, svarer Kaja.

Fokus på friluft

Det var samarbeidet mellom Frisklivssentralen i Alta, Finnmark Friluftsråd, Alta JFF og Idrettsskolen fra UiT som fikk til en aktivitetsløype med åtte poster, med forskjellige friluftsaktiviteter. I tillegg til å lage bål har ungene blant annet fått smake på forskjellig mat som kan tilberedes på bål, satt opp telt og spilt naturbingo.

– Poenget med dagen har vært å inspirere til friluftsaktiviteter, og vise hvor enkelt det kan være å gjøre disse tingene ute. Bare med noen stokker og steiner kan man lage en spennende hinderløype, det skal ikke så mye til for å skape noe annet enn det ungene har vært borti før, sier frisklivskoordinator Karina Haus Steinshylla.

Markerte

Ungene virket kjempeblide og fornøyde, og fikk til og med en liten premie til slutt. Kommunen hadde nemlig sponset reflekser og drikkeflasker. I disse tunge tider ble det også mulighet for en liten markering i forbindelse med helikoptertragedien, for de barnehagene som ønsket det.

– For å vise at vi også tenker på de som har mistet livet og alle berørte, ønsket vi å gi barnehagene som ønsket en mulighet til å tenne lys. Det har vært opp til hver enkel barnehage så jeg har ikke vært til stede for å høre, men det de forteller meg er at det er viktig å snakke med ungene i forkant og underveis. Barna er nysgjerrige, og det dukker gjerne opp en god del spørsmål. Det er barnehageansatte godt rustet til å håndtere, sa Steinshylla.