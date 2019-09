– Takk, Alta, dette hjelper i en tid med bunnløs sorg

nyheter

Torsdag kveld i 19-tiden ankom kortesjen med de fem unge altaværingene som mistet livet på Skoddevarre. Eskortert av politi fulgte de fem bårebilene, med en lang hale av biler, motorsykler, ATVer, UTVer, lastebiler og mopeder.

Støtte

Flere av de pårørende deltok også i den fine seansen. Blant dem var Rolf Vonheim, pappa til Markus Vonheim (19). Han gikk på forhånd ut gjennom Altaposten og oppfordret så mange som mulig til å komme for å ta imot kortesjen.

I ettertid er han glad for at så mange fulgte oppfordringen:

– Jeg vil gjerne takke for den utrolige støtten fra folk i Alta. Jeg er veldig glad for at dette spredde seg sånn, både takket være Altaposten og fordi det ble sendt sms og meldinger via sosiale medier. Det var godt å se hvor mange som kom til Kvenvik og ventet på kortesjen sammen med oss. Jeg telte nesten 100 biler inne på plasser, med ungdommer som sto langs innkjørselen og innover hele veien, sier Vonheim.

Sterke inntrykk

De var klare til å følge like etter bårebilene:

– Men da kortesjen endelig kom og passerte oss, så kom det en lang rekke med blinkende lys ut av tunnelen. Det var anleggsbiler fra Rothal, der Markus jobbet, og fra flere andre firma, også i prosesjon. Dette gjorde et kjempesterkt inntrykk på oss. Det gikk lenge før vi slapp inn i køen, sier Vonheim.

– Takk

Turen gjennom Alta ble også rørende for hans del.

– Det var folk på folk, med lys, lykter og blomster. Noen hadde laget lyshjerter. Jeg må si takk til hele Alta-samfunnet for at dere stilte opp. Dette hjelper i en tid med bunnløs sorg.

Vonheim ønsker også å rette en spesiell takk til politiet.

– Jeg synes det var veldig bra at de satte i stand en kortesje og fraktet ungdommene våre hjem sammen, i stedet for en og en. Det skal de ha en stor takk for, sier Vonheim.