Flommet over av lys og blomster

Når Alta, kvelden og hjemkomsten nærmet seg, gikk solskinnsdagen over til gråvær og duskregn, som for å skape et omriss verdt å lyse opp. Opp mot tusen mennesker sto gatelangs i sentrum og gjorde nettopp det – tok imot kortesjen med fem bårebiler med lys og lykter, for på den måten å følge Kine Johnsen, Robin Karlsen, Benedikte Hyld Mella, Kevin Berg og Markus Vonheim hjem til Alta.