– Vil så gjerne ta imot ungdommene med lys og kjærlighet

Helikopter-tragedien preger Alta og hele regionen i dag. Mange har tatt initiativ til å møte kortesjen fra Tromsø med lys. Langs veien har mange villet minnes de fem altaungdommen som ble revet bort sist lørdag.

– Da jeg så i Altaposten at kortesjen kommer hjem fra Tromsø i dag, har jeg et sterkt ønske om ta imot ungdommene med lys og kjærlighet, sier May Lise Williamsen til Altaposten. Sammen med Kevin Solbakken, Eva Simonsen og Inger Lisbeth Siri møter hun opp ved Gartnerhagen før klokken 19.

Rundt klokken 18 var kortesjen 20 minutter fra Talvik, så den kan være i Alta før klokken 19 som var anslaget tidligere.

Williamsen la ut på oppslagstavla sitt ønske om å møte kortesjen.

– Jeg tenkte at det ville vært fint å stått langs gang- og sykkelstien ved rundkjøringen ved Granshagen, med Nordlyskatedralen i bakgrunnen, skrev hun og mange har respondert og tenkt på samme måten.

– Vi kjenner ikke de fem som har gått bort, men vi er veldig følelsesmessig berørt. Vi er en liten by og føler at det er viktig å bry seg, sier de fire.

– Vi håper mange stiller opp, sier de.