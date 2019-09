nyheter

Fotballrunden på altaposten.no viste i går opptak fra det som ble sagt forut for det røde kortet til Alta-spiller Tobias Vibe i helgas kamp mot Sotra. Forsvarsklippen risikerte to kampers karantene for påstått rasisme. Opptakene viser imidlertid at Vibe ikke sa det som ble hevdet.

Ifølge NRK Finnmark har Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund nå strøket det røde kortet. De finner det ikke bevist at spilleren sa noe rasistisk.