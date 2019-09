Økte priser gir løft for norsk sjømat

nyheter

Ferske tall viser at Norge har eksportert 182.000 tonn sjømat for 8,6 milliarder kroner i august. Det betyr at volumet er ned fire prosent fra august i fjor, men verdien er 678 millioner kroner høyere enn tilsvarende tall i fjor.

Hittil i å er det eksportert 1,6 miillioner tonn sjømat. Verdien har stø kurs mot 100 milliardersgrensen, selv om volumet er redusert med 10 prosent.

Så langt i år er det eksportert for 68 milliarder kroner.

– Verdiveksten i august er i stor grad drevet av økte priser, hvor en svak norsk krone er et viktig bidrag. Samtidig er god etterspørsel i flere markeder en viktig forklaring, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

Han påpeker blant annet at det er økt etterspørsel fra det kinesiske markedet.