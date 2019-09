Innstiller valgarbeid

nyheter

Leder Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket opplyser til Altaposten at de ikke ønsker å videreføre valgkampen etter helikoptertragedien i Alta.

Nordkalottfolket har tradisjonelt stilt til valg for Sametinget, men stiller for første gang liste til fylkesvalget for Troms og Finnmark.

– Informasjonsbrosjyrer som ikke er delt ut, vil fortsatt legges i postkasser. For øvrig vil alle annonseringer, pressemeldinger og leserinnlegg innstilles så raskt det lar seg gjøre. Vi deltar heller ikke i valgdebatter eller annet valgarbeid, opplyser Bakken Kåven. – Vi ønsker alle i Troms og Finnmark et godt valg, avslutter hun.