Helikopterets «black box»-moduler kan være ødelagt av den intense varmen

Etter å ha jobbet på ulykkesstedet avsluttet Havarikommisjonen sitt arbeid mandag kveld. Tirsdag startet de jobben med å forberede uttransportering av helikoptervraket fra Skoddevarre til golfbanen på Kvenvikmoen. Herfra skal delene fraktes videre til Kjeller ved Lillestrøm for videre undersøkelser.

Prioriterte ulykkesstedet

Avdelingsdirektør og leder for undersøkelsene, Kåre Halvorsen, sier til Altaposten i 14-tiden at de har prioritert arbeid på ulykkesstedet framfor øvrige undersøkelser, da det er tidskritisk å sikre spor på stedet.

– Vi vet at det finnes en tracking, da det ligger utstyr i helikopteret som sender en sporlogg tilbake til selskapet. Det er denne vi forholder oss til når vi skal gjøre oss opp et bilde av helikopterets ferd, sier Halvorsen.

– Har dere begynt å se på sporloggen?

– Nei, vi har brukt mesteparten av tiden vår på å jobbe her på ulykkesstedet. Vi har brukt tiden nå på spor som er forgjengelige, sier han.

Kun en indikasjon

I etterkant av ulykka har informasjon fra blant annet trackingtjenesten Flightradar24 blitt debattert og av noen brukt i et forsøk på å forklare hva som gikk galt. I denne ser man at helikopteret med kallesignal LN-OFU komme til syne over nordsiden av Skoddevarre, før ferden går videre nordøst over Hjemmeluft og Alta museum og langs Apanesfjæra. Helikopteret har tatt en vid høyresving og satt kursen over Thomasbakken og i retning sørvest, mot Kvenvik.

Over Skoddevarre stanser signalet brått klokka 15.05 UTC, tilsvarende 17.05 norsk tid.

Halvorsen sier disse GPS-trackingene, som plotter informasjon hvert 20. sekund, kun gir en indikasjon på hvordan ferden har vært. De er sjelden egnet til å trekke konklusjoner.

– Vi bruker flightradar for å få en indikasjon, men aldri som et nøyaktighetsverktøy. Jeg har ikke sett hvordan flightradar-fila er i dette tilfellet og må derfor ta forbehold, men hovedkilden vår vil bli informasjonen fra selskapet. I tillegg har politiet en lang og fin vitneliste som vi har til disposisjon, sier han.

Sterk varme

– I fly finnes det flere «black box» som tar opp viktig informasjon. Var dette helikopteret utstyrt med noe slikt?

– Det finnes noen muligheter der. Vi har funnet en av modulene, totalt var det vel fire-fem slike i maskinen. Men vi ser at disse har vært så varmepåvirket at vi ikke har noen forhåpninger om å få noe ut av disse. Men vi skal absolutt prøve, sier Halvorsen.

– Hvordan vil du karakterisere vrakets tilstand?

– Det var ikke så mye igjen på helikopteret, slik vi også har sett av bilder. Det var godt utbrent. Det gjør det også mer krevende å hente ut informasjon, når det ser ut som det gjør her.