Gjenopptar arbeidet ved Skillemoen

Altaposten meldte før helga at Statnett hevet kontrakten med Jacobsen Elektro på Skillemoen transformatorstasjon, ettersom det ikke var kommet i stand en avtale om det tidskritiske arbeidet for kraftlinja.

Statnett opplyser at de nå har inngått intensjonsavtale med Kivijervi Entreprenrør AS, med mål om å gjenoppta arbeidene ved stasjonen raskest mulig. Alta-firmaet Kivijervi Entreprenør AS har allerede stått for fundamentering og byggearbeider på Skillemo.

– For raskest mulig å komme i gang igjen har vi valgt å inngå en intensjonsavtale allerede nå, med mål om å inngå en endelig avtale i løpet av høsten, sier Jacob Grønn, prosjektleder for linja mellom Balsfjord og Skaidi.

Før en endelig avtale inngås, må registreringsforretning med Jacobsen Elektro gjennomføres, for å avklare hva som i detalj er utført og hva som gjenstår, skriver Statnett på nettsidene sine. Statnett går også i dialog med andre underentreprenører på andre fagområder.