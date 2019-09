nyheter

Minnegudstjenesten vil være åpen for alle og er en arena der man kan samles i sang og bønn, samt ord til trøst, for å minnes de seks personene som omkom i ulykken på lørdag.

For alle som ønsker

– Det er for alle som ønsker det. Jeg tenker selvfølgelig for de aller nærmeste: familiene, venner og arbeidskolleger, sier prost i Alta kirkelige fellesråd, Anne Skoglund.

Hun legger også til at det også ofte kan være behov for redningspersonell og støttegruppen å ha mulighet til å ta del i et slikt arrangement og ikke bare stå utenfra og se inn.

– Det er for alle som har et ønske og har et behov for å være sammen på en minnegudstjeneste.

Åpen kirke

Etter selve gudstjenesten vil kirken være åpen og det vil være personell tilgjengelig for dem som ønsker å prate med noen, tenne lys, eller som bare har behov for et sted å være.

– Man trenger aldri å skamme seg over at man har behov for å prate, det er viktig å prate i en situasjon som det her, sier Skoglund.

Det vil være mulig å snakke med prester og diakon, samt personer fra røde kors og psykososialt team.

Noen å snakke med

– Hva kan man snakke om?

– Du kan snakke om hva du vil. Det kan være om de avdøde, det kan være egne følelser, eller egen sorg. Du kan egentlig snakke om det som er viktig for deg og det er mye bedre å snakke enn å brenne inne. For det å brenne inne gjør noe med en.

Hun understreker også at alt personell som deltar i slike samtaler har taushetsplikt.

– Jeg ønsker folk velkommen og håper mange finner veien.