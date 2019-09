nyheter

Flyhavarikommisjonen har avsluttet arbeidet sitt og politiet jobber fremdeles med avhør av vitner, opplyser lensmann, Øyvind Lorentzen.

Avsluttet arbeidet på ulykkesstedet

– Status i dag er at flyhavarikommisjonen har avsluttet sist arbeid på ulykkesstedet. Det vil si at de har dannet seg et visst bilde av ulykkesstedet, sier lensmann, Øyvind Lorentzen.

Han presiserer at dette gjelder selve ulykkesstedet og ikke foranledningen for selve ulykken.

– Det skal det videre arbeidet avdekke.

Han legger til at helikoptervraket er i gang med å fraktes ned fra fjellet.

– Så skal vi rydde ulykkesstedet før det frigis rent formelt.

Fikk kontakt med vitner

– Vi jobber nå fortsatt med avhør av vitner. Vi har fått kontakt med de to vitnene som vi etterlyste via media i går. Vi har flere avhør som vi skal ta nå etter hvert for å skaffe oss et best mulig grunnlag, sier han.

– Har etterforskningen gitt resultater?

– Det har jo gitt resultater i form av at vi har masse opplysninger, så er det å sette de opplysningene sammen for å danne oss et bilde av selve ulykken.

Han legger til at det er et veldig omfattende puslespill som skal legges.

Går gjennom av

– Hva er veien videre i etterforskningen?

– Rent etterforskningsmessig, så er det å analysere og gå gjennom de avhørene som er, og trekke ut det som er mest relevant for å danne seg det bildet der.

Han sier at de deretter vil sy de ulike avhørene sammen for å få belyst omstendighetene best mulig.

– Samtidig er det den kriminaltekniske sporsikringen som vil være med på å bekrefte eller avkrefte to ting. Det er i to spor, både teknisk og taktisk etterforskning.