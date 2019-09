Høyre ønsker bredt samarbeid

nyheter

Ordførerkandidat for Loppa Høyre, Ståle Sæther, vil ikke si direkte hvem han mener er best egnet til ordførervervet de neste fire årene. Siden han har sagt ja til førsteplass på valglista for Loppa Høyre, og er Sæther selvsagt sjøl klar til å innta ordførerkontoret om loppaværingene ønsker det.