Kripos på plass ved ulykkesstedet

nyheter

Både Havrikommisjonen og Kripos kom til Alta i formiddag for å finne ut hva som har skjedd og undersøke ulykkestedet. I ettermiddag var begge på plass.

Altapostens journalist Tom Skoglund forteller om sterke inntrykk ved helioptervraket i Skoddevarre, i fjellet over campen på Kvenvikmoen.

– Man kan se at det har vært mye flammer og brann. Trærne i ti meters omkrets er svidd og det lukter både bensin og røyk, rapporterer Skoglund fra fjellet.

Han forteller at det har vært oppsyn med flyet over natta. Et oransje telt er satt opp, slik at Kripos kan komme igang med sine undersøkelser. De kom til Alta med fly i formiddag, sammen med Havarikommisjonen.

– For meg virker det som helikopteret har fløyet rett inn i fjellsiden. Halen på helikopteret er tilnærmelsesvis intakt, mens det er verre med kroppen på helikopteren, forklarer Skoglund.

På ulykkesstedet var det svært mye spor i naturen etter letingen som har foregått utover ettermiddagen og kvelden.

Sivilforsvaret holdt vakt i natt, mens politiet er på plass med to betjenter.