Flytter legesenter til forsiden

Alta kommunale legesenter blir etablert i midlertidige lokaler på Alta helsesenteret. Senteret vil da være nær det kommunale laboratoriet.

– Benytt hovedinngang og ta til venstre, heter det i en anmodning fra Alta kommune.

Legesenteret åpner for pasienthenvendelser mandag 2. september klokken 08.30 på telefon 482 85 500. Timeavtaler settes opp fra onsdag 4.september, opplyses det.

– Har man byttet fastlege til Bara Jasem Alowais, som er lokalisert på det nye legesenteret, må man henvende seg til nåværende fastlegekontor og be om at journal overføres til ny fastlege, sier avdelingsleder for legetjenesten, Ragna Iren Eikanger.