– Vi står sammen og viser det ved å avblåse valgkampen

På et møte på Alta rådhus hvor samtlige parti som stiller liste i Alta møtte, var det enighet om at stemmesanking og politiske argument må vike til fordel for å ta vare både på det politiske miljøet og samfunnet som Alta-politikerne er en del av.

– Alta-samfunnet er sterkt berørt av en ulykke som har rammet oss alle. Vi tror ikke det er en politiker, eller en Alta-familie, som på en eller annen måte ikke er personlig berørt. Enten ved at vi kjenner forulykkede, familien deres, har arbeidskolleger, eller sånn som det er i det politiske miljøet, at en av oss er så tett på tragedien som det går an, sier gruppeleder for Ap og ordførerkandidat for Høyre, henholdsvis Ole Steinar Østlyngen og Bjørn Roald Mikkelsen til Altaposten etter møtet.

Mistet sønnen

I det politiske miljøet har ulykken rammet Frp særlig hardt. Tidligere varaordfører Ronny Berg skriver på Facebook:

– Livet er så jævla urettferdig. Masse flott ungdom som hadde hele livet sitt foran seg, og nå er dem borte. Vi mistet vår eldste sønn Kevin i helikopterulykken. Vi får lete etter styrken sammen, når livet føles rasert og helt tomt.

Ronny mistet sønnen og i tillegg en niese i ulykken.

Altaposten har fått tillatelse fra Berg til å videreformidle Facebook-statusen ovenfor. Det var NRK som først omtalte saken.

Ronny Berg var tidligere statsekretær i Solberg-regjeringen, og en nær støttespiller for fiskeriminister Per Sandberg. I dag er han sentralstyremedlem i Frp og står på 2. plass på lista til Troms og Finnmark Frp. Han er videre sønn av Alta Frps valgkampleder Svein Berg. Valgkampleder er altså bestefar til to av de omkomne.

Umulig å drive valgkamp

Flere av politikerne Altaposten snakket med sier at det er umulig å drive valgkamp i dagene fram mot valgdagen 9. september.

– Normalt er vi alle full av energi og pågångsmot for å vise at vi har de beste løsningene, men valgkamp skal også være humør. Nå er alt grått og trist, og da er det eneste rette både for oss og Altas innbyggere at vi tar en valgkamppause til over valget, sier varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV).

Også KrFs Knut Klevstad er opptatt av at politikerne nå viser i praksis at de står sammen i sorgen, og at i respekt for lokalsamfunnets sorg avblåser debatter, enten det er i regi av media eller på Facebook.

– Jeg tror heller ikke det blir de vanlige valgvakene hos partiene valgkvelden og natta, og vi har snakket om å ta en felles valgvake, sier Klevstad.

Besøk av sentrale politikere avlyses, og annonsekampanjer på nett stoppes. Valgmateriell som allerede er klarert ut for utsendelse for parti som ikke har kommet så langt, vil komme i postkassene, men det blir en veldig beskjeden aktiviet.

Partiene er enige om at Senterpartiet og Frp, som er de siste partiene i Altapostens serie i partipresentasjon, skal publiseres. Altaposten er enig med partiene om partipresentasjonen av Frp som etter planen skulle gått mandag, utsettes og i stedet publiseres fredag. Dermed blir det paritpresentasjon av Senterpartiet onsdag og Frp fredag.