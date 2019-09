– Jeg forventer at det blir mye latter

nyheter

I en pressemelding fra Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš/ Sámi Našunálateáhter Beaivváš heter det at de nå jobber med høstens urpremiere, Human Zoo av Kathrine Nedrejord. Videre står det å lese at dette for øvrig er et historisk samarbeid mellom det samiske og det norske nasjonalteatret og at forestillingens skuespillere er Mary Sarre, Nils Henrik Buljo, Marte Fjellheim Sarre, Anitta Suikkari og Eila Ballovara Varsi fra Tana, som for aller første gang står på den samiske nasjonalscenen.

Ballovara Varsi er bare 18 år gammel, men langt i fra en nybegynner og har allerede vært skuespiller i 13 år. Noe hun også har planer om å fortsette med.

Teater hele barndommen

– Jeg har vært med i Sámi mánáidteáhter (Samisk barneteaterlag) i ti år (2006-2016). Jeg har spilt teater i hele barndommen. Etter hvert bestemte jeg meg for å ta steget videre; jeg ville gjøre karriere av det jeg holdt på med på fritiden. Så da endte jeg opp med å velge dramalinja på videregående som jeg akkurat nå er ferdig med. Jeg har altså spilt teater i 13 år, men det er først nå jeg får prøvd meg på en profesjonell scene, sier den 18 år gamle tanajenta som nå jobber som skuespiller på Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš.

Trives på scenen

Barneteater på Tana kulturskole er hennes utgangspunkt. Etter det tok hun dramalinja ved Alta videregående skole. Hun har vært Ronja Røverdatter og Jeppe på Bjerget, og i teatersammenheng har hun også reist mye. Hun trives på scenen og hun spiller gjerne på samisk, men har ennå ikke bestemt seg for hva hun ønsker å gjøre et dypdykk i.

– Jeg vil spille på samisk, det er på en måte det som er mitt ønske nummer en. Og en teaterutdanning skal jeg ha, men har ikke bestemt meg for hvilken teknikk jeg skal vektlegge; å bli en mer fysisk enn en realistisk skuespiller. Heldigvis har man et helt liv å finne ut av det på, sier Eila.

En uventet telefon

Det har bare gått et par uker siden hun begynte på Beaivváš, hvor hun har en rolle i stykket Human Zoo. Da teatersjefen ringte, sånn helt plutselig, la Eila alle tilbud hun hadde fått til side og tok der og da turen rett til Guovdageaidnu og Beaivváš.

– Jeg visste med en gang at dette var et tilbud jeg ikke kunne si nei til. Det føles fortsatt litt underlig og uvirkelig at jeg fikk en sånn her jobb. Livet endrer seg fort, sier hun.

Debuterer på en av landets største scener

I begynnelsen av oktober får publikum muligheten til å se Eila for første gang på en profesjonell teaterscene, og ikke på en hvilken som helst scene heller, men på en av norges største scener. Human Zoo er en samarbeidsproduksjon mellom Det Samiske Nasjonalteatret og Nationaltheatret, og i den forbindelse har Human Zoo, og Eila, sin premiere, eller rettere sagt urpremiere, i Oslo, på Nationaltheatret. Etter det reiser stykket vidt og bredt nordover, og i Sápmi går turen både på norsk, svensk og finsk side. Turneen avsluttes i Guovdageaidnu i midten av november.

Le, gråte og bli forvirret

På scenen hos Det Samiske Nasjonalteatret jobber hun sammen med profesjonelle og erfarne scenekunstnere. Hun føler seg beæret med å få jobbe sammen med dem og lære av dem. Hun har mange forventninger til det hun nå er med på.

– Jeg forventer at det blir mye latter. Og noen tårer også. Også forvirring, regner jeg med. Jeg gleder meg til å jobbe som skuespiller og å få føle hvordan det virkelig er. Ja, også ser jeg fram til «å strekke ut følelsene og kroppen dit rollene krever det», avslutter den erfarne skuespilleren fra Tana.