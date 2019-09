nyheter

Klokken 14 søndag samlet Høstsprellstaben seg ved grussletten på festivalområdet der det forulykkede helikopteret lettet fra. Ulykken der fem ungdommer og en pilot døde i skjedde i forbindelse med et arrangement der festivaldeltakere kunne dra på sightseeing over området med helikopter.

Tankene går til de pårørte

– Dette er en stor katastrofe, forteller en preget festivalsjef Stig Anton Eliassen, som selv ble oppmerksom på helikopterstyrten da det steg røyk opp fra fjellsiden.

– Som festivalarrangør kan man ikke forstille seg en slik situasjon. Alle tankene våre går til familien, de etterlatte og vennene til de som omkom.

Eliassen forteller at de har gode rutiner og at de har gjort alt de kan.

– Vi har tatt vare på alle i natt, hatt prest her og kriseteam fra Alta kommune. Det ble også satt opp gratis busser for de som ville forlate området.

Slutt med helikopterturer

Festivalsjefen forteller at de har benyttet seg av helikoptertilbud for sjette året på rad og at det er vanlig på musikkfestivaler at slike sightseeingturer med helikopter blir arrangert.

– Vi har snakket om det. Vi har bestemt oss for å ikke arrangere slike helikopterturer flere ganger. Det er slutt med helikopterturer nå, det sier seg selv.

– I kveld samles vi i kirken og klokken 18 er det minnestund der. Vi er alle sammen sterkt preget. Det finnes ikke ord, avslutter Eliassen.