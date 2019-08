Ga den tunge beskjeden til folk

nyheter

Det var svært mye folk samlet på Kvenvikmoen lørdag ettermiddag, både på grunn av festivalen Høstsprell og golfspill. I den todelte campen var det stort informasjonsbehov etter tragedien.

Oddvar Uglebakken kunne på dette tidspunktet informere om at fire personer var omkommet og at en person var sendt til UNN for behandling. I tillegg var en person savnet.

– Dessverre er fire omkommet i forbindelse med helikopterstyrten. Vi har fått god informasjon fra politiet, som holder oss oppdatert. På dette tidspunktet kan vi ikke si noe om hvem det er. Det er ikke offisielt, sa Uglebakken, som videre åpnet for at alle kunne samles i campene.

– Vi håper alle bruker sunn fornuft og hold støynivået nede, sa Uglebakken.