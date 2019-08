Fire personer bekreftet omkommet

nyheter

Det er Hovedredningssentralen Nord-Norge som bekrefter at minst fire av de seks personene som var involvert i ulykken er omkommet.

– Klokken 18.30 er status at fire personer er bekreftet omkommet, en person er skadd og blir fløyet til UNN, mens den siste av de seks ikke er gjort rede for enda.

Klokken 18.50 meldte Helitrans at de er i gang med sitt katastrofe- og pårørendearbeide, og bruker blant annet sine helikoptre til å hente inn medlemmene i beredskapsorganisasjonen. Mediapresset er stort, og de ber om forståelse for at de har svært redusert kapasitet til å håndtere media nå.

Klokken 18.49 tok Sea King-helikopteret av fra skadestedet for å transportere den skadde til UNN i Tromsø.