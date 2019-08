– Vi avlyser alt av konserter, men folk kan være sammen her ute

nyheter

Stig Anton Eliassen i Alta Event opplyser til Altaposten at alle konserter blir avlyst lørdag kveld.

– Konsertene blir avlyst, men det er lov å være sammen i teltet og på området. Det er opprettet et kriseteam her ute og prest vil være tilstede, sier Eliassen til Altaposten.

Han ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere det som har skjedd.

Den årvisse festivalen går over to dager og hadde i går Gunslingers og Vassendgutane på plakaten. Lørdagens konserter med Too Far Gone og Intrigue er altså avlyst.

Helikopterstyrten skjedde i forbindelse med sightseeing.