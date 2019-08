Ryddet opp i sølet

nyheter

Omlag kl 15.30 fredag kom det melding om en diesellekkasje ved Shell-pumpa ved siden av pitstop i Kautokeino.

Lekkasjen viste seg å være skjedd under påfylling av diesel fra en bil tilhørende et Kanebog transport. Sjåføren antyder at kun omlag 25 liter var rent ut, før han oppdaget lekkasjen.

Han forteller at det kun var lekkasje fra bil og ikke pumpeanlegget. Han fikk assistanse fra Kautokeino brannvesen for å rydde opp i søler, og John Mathis Hætta ved brannvesenet i Kautokeino antyder at det etter en mindre ryddeaksjon kom til å bli gulle rent i området.