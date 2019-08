Legger opp til over 50 leiligheter på Amfi-taket

nyheter

Gjennom sommeren har det vært kjørt en fornyet runde med offentlig ettersyn for utvidelsesplanene rundt Amfi Alta. Det som i utgangspunktet kunne virke å bli en walkover resulterte nemlig i at utvidelsesplanene ble møtt med flere merknader fra politikere og administrasjon, og i september 2018 hang hele prosjektet i en tynn tråd. Utvidelsen ble lagt på is, sa daværende utviklingsdirektør Torbjørn Torske i Olav Thon-gruppen til Altaposten da.