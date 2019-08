Jobber med å bygge om på Storekorsnes

nyheter

Fra søndag legges ruta for LoppaXpressen om, der Storekorsnes blir helt sentral.

– Vi gjennomfører for tiden et prosjekt for å se på ombygging av kaia på Storekorsnes fra fast trekai til nye flytekaier, for å bedre tilgangen i henhold til universell utforming, forteller seniorrpdgiver Lars Engerengen i fylkeskommunen.

I dette kan det også ligge en mulighet for at de bygger nye ventefasiliteter, men det er foreløpig uavklart.

– Inntil videre viderefører vi bruken av det venterommet som allerede er på Storekorsnes. Dette svarer seniorrådgiver ved Finnmark fylkeskommunes sentraladministrasjon, Lars H. Engerengen på spørsmål om plan for venteromsfasiliteter på Storekorsnes.

Endring

I 2016 ble Loppaxpressen rutet via Storekorsnes. Etter omlag et halvt år ble denne ruta reversert og expressbåten gikk tilbake til tidligere rute via Hasvik og Kårhamn. Engerengen svarer at dette skjedde på grunn av et poitisk vedtak som kom etter ønske fra kommunene Hasvik, Loppa og Hammerfest.

– I ettertid har Loppa kommet tilbake med ønske om tilbakeføring mot Alta i deler av uken, i praksis mandag og onsdag, er Engerengens svar på hvorfor dette ble gjort.

Vil nå flyet

Folk i Loppa har også kommentert at fergetid fra Sør Tverrfjord er endret slik at ferga går en halv time tidligere for å unngå knapp tid til å rekke buss fra Øksfjord til Alta klokka ni om morgenen. Mange ønsker å bruke Norwegian-flyet som går fra Alta til Oslo på formiddagen. Bussen fra Øksfjord ankommer flyterminalen kort tid før flyavgang og med forsinkelser kan det bli knapp tid.

– Det ligger i vedtatte endringer at også bussen skal flyttes tilsvarende, sier Engerengen. Han opplyser at fylkeskommunen jobber med bussoperatøren i forhold til dette men er ikke kjent med hvor langt prosessen har kommet.