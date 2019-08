Til kamp mot reguleringer

nyheter

– Det er et grunnleggende liberalistisk prinsipp at man har tiltro til at mennesker forvalter eiendommen sin best mulig selv, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Nå løfter hun fram boligpolitikken som kampsak for Frp i lokalvalget med fem løfter som ifølge henne skal gi boligeiere «større frihet over egen eiendom».

Punkt én er kutt i eiendomsskatten.

– Vi politikere må gjøre det vi kan for å gjøre det lønnsomt å eie egen bolig, sier Jensen.

Punkt to er et løfte om å kutte byggesaksgebyrer og legge press på kommunene for å sikre at søknader behandles raskt og effektivt.

Det tredje forslaget fra Frp er fjerning av søknadsplikt for noen typer utbygginger. Her er arbeidet allerede i gang i regjeringen, blant annet for å gjøre det lettere å bygge plattinger, terrasser og garasjer.

Punkt fire er bedre digitale løsninger.

Og til slutt på Frps ønskeliste står liberalisering av reglene for bygging i strandsonen.

Jensen avviser at dette vil svekke allemannsretten og gjøre kystlinjen mer utilgjengelig.

– Bygging langs strandsonen eller i utmark betyr veier, tilgjengelighet og brukervennlighet, fastholder hun.

(©NTB)