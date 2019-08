Riksentreprenør med minus i egenkapitalen, ble likevel vurdert i stand til å bygge storskolen

nyheter

Etter sterkt mediesøkelys og press fra lokal byggebransje endret Alta kommune anbudskriteriene på overtid; i stedet for at tre skulle få regne på anbudet med Nordlysbyen skole (sentrumsskolen i Bossekop), ble antallet utvidet til seks. Dermed ble tre lokale prekvalifisert i tillegg til tre riksentreprenører. To lokale ble imidlertid ikke funnet kvalifisert; T. Johansen entreprenør og Peyma.