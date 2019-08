Delte ut refleksvest til de eldre

nyheter

70 refleksvester skulle deles ut til alle sykehjemmen i Alta og Bjørn Bjerke heftet ikke med å gjøre jobben. Han er leder for brukerutvalget på Vertshuset Eldresenter, der han står på og arrangerer aktiviteter for de eldre.

Han kjører gladelig rundt for å hente de som ikke lenger kjører bil selv. Slik sikrer han at det blir et tilbud for alle, ikke bare de som er tilknyttet eldresenteret.

Imponert

Det er Ishavskraft som sponser de 70 refleksvestene. De var ikke i tvil da Bjerke spurte om sponsing.

– Det har vært en mørk høst og refleksvestene øker tryggheten for beboerne. Ishavskraft er glad for å kunne bidra med refleksvester i mørketida og er imponert over Bjørn Bjerke sitt engasjement i Alta blant de eldre, sier finansdirektør Jan Øivind Hekkelstrand i en pressemelding.