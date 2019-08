– Hertugen var en viktig støttespiller for elva og laksen

nyheter

I dag kom meldingen om at den tiende hertug av Roxburghe er død, bare 64 år gammel. Etter lang tids sykdom måtte Guy Inner Ker melde tapt for kreftsykdommen. Han døde med sin kone og fem barn rundt seg på Floors Castle ved Kelso i Skottland.

– Dette er en veldig trist dag for oss i Alta Laksefiskeri Interessentskap og de som er glade i Altaelva. Han var en viktig støttespiller for elva og laksen, sier daglig leder Tor-Erland Nilsen.

Familien Roxburghe har siden lenge vært svorne venner av Alta og Altaelva, helt siden 1873. De har den dag i dag eierrettigheter langs elva. Hjemme i grensetraktene til England har hertugen forvaltet elva Tweed med suksess.

– Styret i ALI fikk den store gleden av å besøke hertugen for to år siden. Han var raus og vennlig, jovial og hyggelig, men dedikert i kampen for villaksen. Det betydde mye for oss, sier Nilsen.

I sommer var det bare sønnen Charlie som tok turen til Altaelva. Han blir den 11. hertugen og har arvet den intense interessen for elva i nord fra faren som gikk under navnet Guy Roxburghe.

– Vi har visst at hertugen var alvorlig syk, men han ringte hver eneste dag til sønnen for å få en oppdatering i sommer. De siste ukene har familien vært samlet rundt han, forteller Nilsen.

Hertiugen og sønnen Charlie møtte Altaposten i 2015. Han var da svært opptatt av Altaelvas ve og vel.

– Pass på elva, var det klare budskapet i forhold til alle trusler villaksen står overfor. Han engasjerte seg også i Altakampen.