– Siv, kan du garantere at strømregningen ikke øker med 25 prosent

nyheter

Fredag fortalte Altaposten at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg har foreslått en gradvis fjerning av momsfritaket. Senere fulgte flere medier opp, blant annet VG. Forslaget tilsier en trinnvis innføring, først ved å innføre 12,5 prosent mva. på strømregningen og senere 25 prosent. Det betyr at energikostandene for din hustand med et normalt eller lite årsforbruk vil øke med 3000 til 10.000 kroner året. Forutsetningen er at det regjeringsoppnevnte utvalget som har foreslått lik moms på alle tjenester blir regjeringens politikk, noe som i beste fall framstår som uklart.