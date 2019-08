– Blir milliardsatsingen en realitet må man inn og ordne bedre fergetilbud

nyheter

Altaposten har tidligere omtalt at finansieringen skal være på plass for å sikre det som kan bli tidenes industrieventyr i Nuvsvåg. Investorer fra henholdsvis Kina og Sør-Afrika står ifølge ordfører Steinar Halvorsen (H) og primus motor Ernst Berge klare til å investere 1,8 milliarder kroner i et større oppdrettsindustrianlegg her.