UNN-leger fortsatt kritisk til beredskapen etter at Babcock overtok

nyheter

Overlege Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har flere ganger uttalt seg kritisk om den svekkede beredskapen i sommer. Selv om driften ved luftambulansetjenesten nå skal være tilbake til normalen, vil Gilbert langt fra friskmelde tjenesten, ifølge Nordlys.

Blant annet fører nye navigasjonssystemer til forsinkelser fordi de bruker lengre tid på å kalibrere ved oppstart.

– Det kan ta både 10 og 20 minutter. Det er dyrebare minutter, sier Gilbert.

Han forteller om en episode med en fødende kvinne i Finnmark.

– Hun hadde konstante rier og misfarget fostervann og måtte umiddelbart til sykehus. Men det tok lengre tid å få kalibrert instrumentene enn selve flytiden. Dette er ikke holdbart, sier Gilbert.

Erkjenner utfordringer

Flygesjef Kent Antonsen i Babcock erkjenner at de fortsatt står overfor utfordringer. Han sier at de nye navigasjonssystemene er mer nøyaktige for bruk i nord, men erkjenner at de bruker lengre tid på kalibreringen.

– Kommunikasjonssystemet i flyene skal utbedres, og vi skal også bygge en ny hangar og flytte alt vedlikehold til Tromsø, sier Antonsen.

Da selskapet Babcock overtok ambulanseflytjenesten i Norge 1. juli ble beredskapen i Nord-Norge svekket. Dette skyldtes pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten. Det ble satt verk flere tiltak for å holde ambulanseflyberedskapen oppe, og beredskapen er nå normal igjen.

Overgangen til ny operatør var nøye planlagt, sa Høie til NTB tirsdag.

– Det var planlagt ekstra ressurser, og luftambulansetjenesten klarte å ha god beredskap. Tjenesten har i sommer håndtert en oppdragsmengde på samme nivå som de siste årene. Det er ingen tilbakemeldinger om pasienter som skulle ha fått hjelp, som ikke har fått det, sier Høie.

– Sp skaper uro

Helseministeren var tirsdag i Tromsø hvor han fikk en orientering om status for luftambulansetjenesten fra helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Han har også møtt representanter for Babcock.

Han mener at det er opposisjonen som har skapt uro rundt beredskapen.

– Enkelte politiske partier har hatt en sterk motivasjon for å overdrive utfordringene som har vært. De har skapt et inntrykk av at dette har gått utover pasientene, sier helseministeren.

Han peker spesielt på Senterpartiet.

– De har forsøkt å bruke saken til å skaffe seg ekstra stemmer i en valgkamp, sier Høie.

Han understreker at situasjonen har vært krevende for dem som jobber i tjenesten.

– Det er all grunn til å være takknemlig for dem som har gjort en ekstra innsats, sier han.

– Frekt av Høie

Senterpartiets Kjersti Toppe reagerer kraftig på Høies uttalelser.

– Dette er utrolig frekt sagt av Høie. Dette er et lavmål av en debatt. Han bør ta kritikerne mer seriøst, sier Toppe, som er nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Det er den svekkede beredskapen som har gjort at folk blir urolige, ikke utspill fra Sp, mener hun.

Regningen for krisetiltakene i overgangsperioden kan komme opp i over 15 millioner kroner. Hvem som skal betale, er ennå ikke klart.

– Dette blir en diskusjon mellom Luftambulansetjenesten og både den gamle og den nye operatøren, sier Høie.

(©NTB)