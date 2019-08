Hurtigruten med cruise-satsing på Alta fra 2021

nyheter

– Alta og reiselivsnæringen i byen har imponert, forklarer prosjektleder Sigrid Mogård-Jansen, som har vært sentral i planleggingen av Hurtigrutens storsatsing på norskekysten, med nye ekspedisjonsskip. Det er med andre ord ikke de ordinære kystruteskipene fra Bergen til Kirkenes som skal inn Altafjorden.

5,5 timer i land

Til gjengjeld vil Alta bli en sentral del av turismebiten vinterstid, fra oktober til april. De nye destinasjonene i cruisesatsingen er Å og Reine i Lofoten, Vesterålen, Senja (via Finnsnes), Lyngsalpene med Havnnes, Træna, Alta, Fjærland, Narvik og Stavanger, opplyses det.

– Båtene vil være til kai i 5,5 timer, så det vil bety svært mye når 500 passasjerer gjester Alta sentrum og eventuelle utflukter de måtte ønske å være med på, sier prosjektlederen.

Allerede er det avklart at Nordlyskatedralen med nordlysattraksjonen i kjelleren blir den faste delen av konseptet. I tillegg vil passasjerene kunne ønske flere opplevelser.

– Det samiske og hundekjøring er andre elementer i satsingen, men vi har ikke tegnet avtaler med operatører. Det blir neste steg, presiserer Mogård-Jansen.

Har vært på tilbudssiden

Hurtigruten har ofte søkt ly i Alta i stormfulle dager. I den forbindelse har Hurtigruten latt seg imponere av en by og en reiselivsnæring på tilbudssiden.

– North Adventure ved Henriette Bismo Eilertsen har gjort en fantastisk jobb for å lande dette prosjektet. I tillegg har hun flinke operatører i ryggen i byen. I sum er det naturlig at Alta blir et slags senter for nordlysopplevelser, sier Mogård-Jensen, som ikke har det konkrete tallet på hvor mange besøk Alta får. Men det blir mange titalls.

Utstyres med batteripakker

Miljøaspektet har lenge stått sentralt. Utstyrt med batteripakker og grønn teknologi skal ekspedisjonsskipene MS Maud, MS Eirik Raude og MS Otto Sverdrup seile ekspedisjonscruise året rundt. Mens to av cruise-skipene trafikkerer 11 dager på strekningen mellom Bergen og Nordkapp, vll MS Maud seile 14-dagers ekspedisjonscruise fra Dover, langs hele norskekysten til Honningsvåg og Nordkapp og tilbake.

– I alle år har vi blitt kontaktet av destinasjoner som drømmer om anløp av Hurtigruten. Nå har vi flere skip og større fleksibilitet. Derfor kan vi endelig gjøre det både vi og steder langs hele kysten har hatt lyst til i årevis. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i en pressemelding.

Slik vil Alta-ruta gå fra oktober til april:

MS Otto Sverdrup/MS Eirik Raude

Bergen

Ålesund

Brønnøysund

Reine

Svolvær

Tromsø

Honningsvåg

Alta

Narvik

Sandnessjøen

Kristiansund

Molde

Fjærland

Bergen