– Vi ønsker at de politiske partiene gir oss et signal

nyheter

– Bygdelag, lag og foreninger i Langfjordbotn ønsker at Alta kommune viderefører sitt arbeid med «Velferden» i Langfjordbotn og bygger to nye eldrelbolig/leiligheter i tilknytning til Velferden, skriver bygdelagsleder Christin Røde og leder for sanitetskvinnen i bygda, Randi Karlstrøm, i en epost til Altaposten.