– Ukentlige besøk vil bety enormt mye for Alta

nyheter

– Når 500 passasjerer kommer til Alta hver femte eller sjette dag, vil det gi store ringvirkninger gjennom hele vinteren, påpeker Bismo Eilertsen som har stått i bresjen for cruise-satsingen i et tiår.

Hun blir også beskrevet som en lokal nøkkelperson for å realisere ekspetisjonsturene til Hurtigruten. I intet mindre enn 2,5 år har Henriette vært i dialog med Hurtigruten.

– Jeg blir beæret av å høre at Hurtigruten er fornøyd med vårt arbeid, men jeg tror det viktigste er at vi har fantastiske leverandører som leverer hver eneste gang, sier hun.

Hun er usikker på om Hurtigrutens prosjekt vil ha innvirkning på den ordinære cruise-trafikken.

– Dette blir jo cruise som alle andre cruise og vi må håndtere det på samme måte Det er spilt inn hele 78 aktiviteter, så blir det opp til Hurtigruten å avgjøre hva de skal satse på, i tillegg til katedralen og nordlysattraksjonen som allerede er bestemt. Alle vil få dette med i pakken, så blir det opp til turistene hva de ellers vil satse på, sier hun.

Hun både håper og tror at man vil benytte sjansen i Alta.

– Målsettingen må jo være at vi inkluderes i en seilingsplan permanent etter at sesongen er over. Vi må naturligvis levere produkter som slår an, sier Bismo Eilertsen, som mener sjøveis besøk blir viktig.

– Den store frustrasjonen har jo vært begrensningene vi har på flyrutene. Da bllir det ekstra viktig for leverandørene at det åpner seg slike muligheter, sier hun.