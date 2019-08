– Bare ti prosent har svart

nyheter

Folkehelsekoordinator Gjermund Abrahamsen Wik i Alta kommune hadde forhåpninger om langt større svarprosent enn de hittil har fått. Så langt er det bare 10 prosent av de 5000 som har fått spørreundersøkelsen tilsendt.

De ønsker mer kunnskap om hva folk mener om altasamfunnet og minner om at dette er en mulighet for å kunne påvirke kommunens satsing på en rekke ulike områder.

For å øke svarprosenten arrangerer de onsdag en bistandsdag. Fra klokken ni onsdag morgen er det mulig å stikke innom for å få en innføring. I et par timer vil man kunne få hjelp til pålogging og gjennomføring. Den samme muligheten har folk en kveldstime mellom 19 og 20.

– Da vil det være personell ved hovedinngangen som veileder og tilbyr folk å få bruke låne-pc på stedet, opplyser Abrahamsen Wik.

Endelig frist er fredag 6 september. Da er man også med i trekningen av 5 stk gavekort på 1000 kr hver.