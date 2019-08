nyheter

I fjor ble oppsitter Lisa Kristensens bidos revet bort av sultne turgåere under Åpen dag på Jotka fjellstue. For de som ikke rakk frem til gryta i tide under godværsdagen i fjor, er det en ny mulighet førstkommende søndag. Da er det nemlig den nasjonale turdagen i Norge.

Ble tatt på senga av storinnrykket Men oppsitterne på Jotka har vært ute en vinternatt før...

– Søndag 1. september arrangeres Kom deg ut-dagen i Alta, og på over 150 andre steder i Norge. Barnas turlag Alta/Alta og Omegn turlag inviterer i den anledning til åpen dag på Jotka fjellstue fra 11.00-14.00. Her treffes barnefamilier til lek og moro, og kan teste aktiviteter som kanopadling, natursti, fiske (ta med fiskestang), bærplukk, bålkos, samt Lisas nydelige bidos så langt den rekker, forteller Hege Føsund Christiansen, leder i Barnas turlag Alta.

For de som trenger veiviser opplyser Christiansen at en kjentmann fra Barnas turlag går fra Tutteberget, som er siste bom langs anleggsveien,klokken 10.

– Slå gjerne følge inn. Barnas turlag arrangerer også overnattingstur fra lørdag til søndag ved Fjellstua, se nærmere informasjon på våre nettsider; https://alta.dnt.no, sier turlagslederen.