– Vi har ikke tatt stilling til forslagene

Alta Kraftlag har i Altaposten advart mot forslaget fra momsutvalget om å fjerne fritaket for elektrisk kraft, i tillegg til at både Anita Håkegård Pedersen fra SV og Siri Aslaksen fra Ap i leserinnlegg har reagert på hva det regjeringsoppnevnte utvalget har foreslått.

Finansminister Siv Jensen (Frp) skriver i en e-post til Altaposten at dette ikke er aktuelt nå.

– Fjerning av mva-fritaket for elektrisk kraft i Nord-Norge er ikke tema i 2020-budsjettet som regjeringen skal behandle på augustkonferansen denne uken, og dermed ikke aktuelt. Dette er skremselspropaganda fra Ap og Sp. Partier som foreslår å øke skattenivået med henholdsvis 10 mrd. og 4 mrd. fra år én, kontrer Jensen.

– Siv Jensens bestilling kan få enorme utslag på strømregninga til folk i nord – Momsfritaket på strøm for husholdninger i nord som vi har hatt siden 1969 står i fare, skriver Anita Håkegård Pedersen (SV).

Hun vil påpeke at verken Finansdepartementet eller regjeringen har tatt stilling til NOU (2019:11).

– Det er et offentlig utvalg som har anbefalt et enklere merverdiavgiftssystem med én felles sats. Utvalgets utredning er sendt på høring og høringsfristen er 29. august, påpeker hun.

Deretter kommer Finansdepartementet til å vurdere innspillene og behandlingen videre.

– Siden regjeringens budsjettkonferanse er 28.-29. august, sier det seg selv at dette ikke er tema for neste års statsbudsjett. Jeg sa allerede da utvalget kom med sin rapport, at jeg ikke ser for meg å fjerne alle lav- og 0-momssatser slik utvalget foreslår. I motsetning til opposisjonen setter vi ned skatter og avgifter, og vi er opptatt av hensynene som ligger bak lav- og nullsats i dag, fastholder finansministeren.