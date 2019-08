– Her er ingen medisiner å stjele

nyheter

Mandag morgen møtte staben ved Elvebakken legesenter på knust glass på guvlet inne på matrommet.

– Ja, her har noen forsøkt å bryte seg inn, uten å lykkes. Vi lurte først på om det kunne være en fotball som har gått inn i vinduet, men ved nærmere undersøkelser tyder det på et forsøk på innbrudd, sier lege Malthe Poulsen.

Kun ananas-ost å by på

Poulsen synes det er greit å informere om at på legesenteret er det ingenting å hente av verken medisinske «godbiter» eller kontanter, for de som måtte tro det.

– Vi har ingen sterke smertestillende medisiner her og det lille vi har av kontanter tar vi oppgjør på hver dag. Så det er rett og slett ingenting å hente ved å bryte seg inn her. Ja, bortsett fra ananas/curryosten min i kjøleskapet, sier legen.

Poulsen sier at de faktisk ikke har hatt verken innbrudd eller forsøk på innbrudd tidligere. Noe som nesten er litt overraskende.

– Man tenker ofte at legesenteret har morfin eller andre typer smertestillende eller beroligende. Men siden vi ikke har døgnbemannet, har vi tenkt på at vi kan være utsatt for innbrudd og derfor har vi valgt å ikke ha medisiner oppbevart her. Når vi trenger det må vi ordinere det via ambulanse som kommer kjørende med det, eller vi henviser pasientene videre. De som trenger slike medisiner trenger gjerne et høyere behandlingsnivå enn vi kan gi dem. Før var det vanlig at legesenter hadde morfin og slikt, men i dag er det ingen legesenter i Alta som har det, sier Poulsen.

– Dere møter jo og på folk i krise og der rus/psykiatri er en utfordring. Hender det ofte at folk blir aggressive?

– I veldig liten grad. Folk er flinke å oppføre seg, til og med når vi er uenige om behandlingen. Men da har de muligheten å bytte lege. Vi har og direkte tilknytning til Securitas om det skulle være behov, sier legen.

På spørsmål om innbruddsforsøket er anmeldt, sier Poulsen at det er administrasjonen som tar seg av det i så fall. Selv har han hatt mer enn nok med pasienter hele dagen. Selv om ingenting ble stjålet, synes legen det er kjedelig å måtte bruke tid og penger på knuste ruter.

– Det koster jo penger, penger man kunne brukt på nyttigere ting.