– Gratulerer med dagen, stå på!

nyheter

Altaposten tok en runde i byen for å snakke med engasjerte lesere om avisen, fremtiden og om livet i Alta by jubileumsåret 2019. Gjennom syv møter traff vi ti lesere, som kom med ris, ros og gode lykkeønskninger.

Først ut er miljøarbeideren Pia Charlotte Bohr som bor på Aronnes og mener at Altaposten skal komme ut fem dager i uken.

Hvor lenge har du lest Altaposten?

– Den har jeg lest helt siden jeg var ung voksen.

Leser du Altaposten på papir eller digitalt?

– Jeg leser begge deler, men liker best papiravisa.

Hvordan syntes du mediebildet har endret seg siden du begynte å lese aviser?

– Det har blitt litt mye reklame. Jeg betaler heller for avisa enn å lese reklamer.

Altaposten gikk fra seks utgaver av papiravisen til dagens tre. Målet var å bli bedre. Har vi lykkes?

– Jeg synes Altaposten skal komme ut fem dager i uken. Tre utgaver er for lite.

Hva savner du i dagens avis?

– Jeg savner mer hverdagsliv og en oversikt over hva som skjer i Alta fra uke til uke. En oversikt som er lett tilgjengelig.

Er det viktig med en lokalavis?

– Ja, det er viktig å følge med hva som skjer i nærområdet.

Hvordan er det å være innbygger i Alta i dag?

– Det er veldig fint.

Hva er det beste med å bo i Alta i 2019?

– At det er landlig, samtidig som det bærer preg av by.

Er det noe du frykter i fremtiden?

– Terror.

Har du noen ønsker for fremtiden?

– Jeg ønsker at boligprisene blir lavere, så unge får en bedre mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Hva vil du si til femtiåringen, Altaposten?

– Gratulerer med jubileet. Håper dere og papiravisa fortsetter også de neste femti år.

Den pensjonerte fotografen Bjørnar Johansen er nummer to. Han mener at Altaposten er blitt en bedre avis, og at eiendomskatten må bort.

Hvor lenge har du lest Altaposten?

– Jeg har vel lest den siden den kom.

Leser du Altaposten på papir eller digitalt?

– Kun papir, egentlig. Men det er praktisk å lese den på nett.

Hvordan syntes du mediebildet har endret seg siden du begynte å lese aviser?

– Spesielt i politikken er det blitt mye tull. Politikerne står stort sett og hakker på hverandre istedenfor å prate om sak. Det er dårlig folkeskikk blant politikere.

Altaposten gikk fra seks utgaver av papiravisen til dagens tre. Målet var å bli bedre. Har vi lykkes?

– Jeg syntes vel at seks utgaver var i overkant, så joda. Avisa er bedre i dag.

Hva savner du i dagens avis?

– Mer sport. Ellers jeg er fornøyd med innholdet i dag, men sporten er det første jeg leser.

Er det viktig med en lokalavis?

– Ja, det er veldig viktig. Det er viktig at folk er oppdatert.

Hvordan er det å være innbygger i Alta i dag?

– Hvis eiendomsskatten fjernes blir det bra. At en minstepensjonist skal betale like mye i skatt som en med millioninntekt, finner jeg veldig usosialt.

Hva er det beste med å bo i Alta i 2019?

– At det ikke er krig.

Hva er din største frykt for fremtiden?

– At det blir krig. Det viktigste vi har i Norge og Alta er fred. Vi har mange tullinger som styrer rundt omkring. Vi skal være veldig glade for at vi har fred.

Har du noen ønsker for fremtiden?

– At jeg lever så lenge som mulig og at helsen holder seg. Jeg håper selvfølgelig at familien også har det bra.

Hva vil du si til femtiåringen, Altaposten?

– Gratulerer med dagen. Godt jobbet. Det er bra at en liten avis har overlevd i femti år.

I Bossekop finner vi arkitekten Malén Sønvisen Moe, som har flyttet tilbake til Alta etter ti år som student i Oslo. Hun er nummer tre og husker Altaposten fra hun var barn.

Hvor lenge har du lest Altaposten?

– Altaposten har bestandig vært der og jeg husker avisa fra jeg var barn.

Leser du Altaposten på papir eller digitalt?

– Nå leser jeg digitalt. Da jeg var student i Oslo, fikk vi digitalavisen gratis, så overgangen fra papir til digitalt gikk veldig greit.

Hvordan syntes du mediebildet har endret seg siden du begynte å lese aviser?

– Jeg syntes det har endret seg lite, bortsett fra at det er blitt mer redaksjonelt stoff digitalt.

Altaposten gikk fra seks utgaver av papiravisen til dagens tre. Målet var å bli bedre. Har vi lykkes?

– Jeg leser Altaposten digitalt, så jeg merker ikke så stor forskjell.

Hva savner du i dagens avis?

– Det er ikke så mye. Når man leser lokalavisa gjør man jo det for å holde seg oppdatert om lokale forhold, og det blir vi i Altaposten. Som arkitekt kunne det selvfølgelig vært store arkitektur-debatter, men det får så være.

Er det viktig med en lokalavis?

– Ja.

Hvordan er det å være innbygger i Alta i dag?

– Jeg er nyinnflyttet etter 10 år med studier i Oslo. Det er et helt annet tempo her enn i storbyen og jeg har fått mye mer fritid. Her trenger man for eksempel ikke en time for å komme seg til jobb. Jeg setter pris på at jeg har fått mer tid.

Hva er det beste med å bo i Alta i 2019?

– Kjempefin natur og nærhet til naturen. Mye god kultur og at vi har mange ildsjeler her.

Hva er din største frykt for fremtiden?

– Vi er kommet et godt stykke på vei i Norge angående likestilling, men det er for eksempel fortsatt slik at menn tjener bedre enn kvinner. Når man tenker at vi er blant de landene som er kommet lengst angående likestillling i verden, er det urovekkende at det fortsatt er forskjeller.

Har du noen ønsker for fremtiden?

– Jeg ønsker at alle jeg er glad i får beholde god helse og at de har det bra.

Hva vil du si til femtiåringen, Altaposten?

– Ha ha, dere er eldre enn meg. Bra jobba!

Tom Øyvind Heitmann er rådgiver og nummer fire. Han holder til i Bossekop, og mener det er svært viktig med en lokalavis.

Hvor lenge har du lest Altaposten?

– Den har jeg lest siden jeg var tenåring.

Leser du Altaposten på papir eller digitalt?

– Mest digitalt, men også papir. Papiravisa har mest sjarm, mens den digitale er tilgjengelig hele tiden.

Hvordan syntes du mediebildet har endret seg siden du begynte å lese aviser?

– Jeg syntes mediebildet har blitt mer tabloid.

Altaposten gikk fra seks utgaver av papiravisen til dagens tre. Målet var å bli bedre. Har vi lykkes?

– Jeg leser mest nettutgaven, så det er litt vanskelig å vurdere.

Hva savner du i dagens avis?

– Jeg savner flere oppslag om kommunal virksomhet, forvaltning og politikk.

Er det viktig med en lokalavis?

– Ja, svært viktig.

Hvordan er det å være innbygger i Alta i dag?

– Jeg trives veldig bra.

Hva er det beste med å bo i Alta i 2019?

– Det skjer veldig mye her. Om du er glad i musikk og kultur har du et godt utvalg i Alta.

Hva er din største frykt for fremtiden?

– Jeg går egentlig ikke å frykter så mye. Jeg prøver å unngå å tenke på frykt.

Har du noen ønsker for fremtiden?

– Jeg håper jeg fortsatt har en interessant jobb, og så har jeg planer om å gi ut et album med egne låter.

Hva vil du si til femtiåringen, Altaposten?

– Gratulerer med dagen, stå på!

Barne- og ungdomsarbeider Tine Isaksen er nummer fem, jobber i butikk og leser Altaposten digitalt.

Hvor lenge har du lest Altaposten?

– Sikkert tyve år.

Leser du Altaposten på papir eller digitalt?

– Jeg leser den mest digitalt, men savner muligheten til å kjøpe enkeltsaker.

Hvordan syntes du mediebildet har endret seg siden du begynte å lese aviser?

– Jeg syntes det er blitt mye mer tull, rett og slett.

Altaposten gikk fra seks utgaver av papiravisen til dagens tre. Målet var å bli bedre. Har vi lykkes?

– Nei, det synes jeg ikke. Til tider er avisa kjedelig å lese, pluss at den er blitt tynnere.

Hva savner du i dagens avis?

– Hverdags-stoff om folk fra området, det er spennende. Ikke mer stoff fra andre kanter av landet og i hvert fall ikke mer stoff om hvalen Hvaldimir.

Er det viktig med en lokalavis?

– Joda, det er koselig med lokalavis.

Hvordan er det å være innbygger i Alta i dag?

– Jeg syntes det er kjempefint.

Hva er det beste med å bo i Alta i 2019?

– Jeg føler at det er trygt og godt å bo her. Tilbudene er bra og her har jeg egentlig alt jeg trenger.

Hva er din største frykt for fremtiden?

– Terror. At man skal føle seg utrygg her vi bor.

Har du noen ønsker for fremtiden?

– Jeg ønsker at det kan fortsette slik det er og at Alta kan forsette med å vokse.

Hva vil du si til femtiåringen, Altaposten?

– Gratulerer med dagen. Håper dere fortsetter i nye femti år.

Nummer seks er Per Martin Ovesen fra Sortland. Han er leder for veteranforeningen og vil ha mer sport.

Hvor lenge har du lest Altaposten?

– Siden jeg kom til Alta i 1998.

Leser du Altaposten på papir eller digitalt?

– Mest på nett for det er mest lettvint, men av og til papir.

Hvordan syntes du mediebildet har endret seg siden du begynte å lese aviser?

– Jeg syntes at pressen generelt er blitt mye tøffere. Det er blitt mer personangrep, men dette gjelder ikke Altaposten.

Altaposten gikk fra seks utgaver av papiravisen til dagens tre. Målet var å bli bedre. Har vi lykkes?

– Ja, det vil jeg absolutt si at dere har gjort.

Hva savner du i dagens avis?

– Mer sport.

Er det viktig med en lokalavis?

– Veldig viktig.

Hvordan er det å være innbygger i Alta i dag?

– Det er veldig greit å være innbygger i Alta.

Hva er det beste med å bo i Alta i 2019?

– Det beste er samholdet jeg har med de andre veteranene som har vært i militærtjeneste utenlands.

Hva er din største frykt for fremtiden?

– Det må være at boligboblen sprekker.

Har du noen ønsker for fremtiden?

– Jeg ønsker at vi bygger ut distriktene rundt Alta.

Hva vil du si til femtiåringen, Altaposten?

– Gratulerer med dagen. Fortsett med det dere holder på med.

De siste fire er de flotte damene, Anne Grethe, Randi, Sara og Kari, som vi treffer på Vertshuset eldresenter. De leser papirutgaven.

Hvor lenge har dere lest Altaposten?

– Vi har nok lest Altaposten de siste tretti årene i hvert fall.

Leser dere Altaposten på papir eller digitalt?

– Vi leser kun papirutgaven.

Hvordan syntes dere mediebildet har endret seg siden dere begynte å lese aviser?

– Blitt mer digitalt.

Altaposten gikk fra seks utgaver av papiravisen til dagens tre. Målet var å bli bedre. Har vi lykkes?

– Det vet vi ikke.

Hva savner dere i dagens avis?

– Nei, vi syntes avisa er bra som den er.

Er det viktig med en lokalavis?

– Det er det. Det er veldig viktig med lokalavis.

Hvordan er det å være innbygger i Alta i dag?

– Det er bra. Alta kommune er en veldig god kommune og behandler oss eldre bra.

Hva er det beste med å bo i Alta i 2019?

– At man kan være sosial.

Hva er deres største frykt for fremtiden?

– At det skal bli krig igjen. Vi frykter også at det skal blir dårlige tider for de som kommer etter oss.

Har dere noen ønsker for fremtiden?

– At det skal bli fred i verden og at vi får leve i fred den tiden vi har igjen.

Hva vil dere si til femtiåringen, Altaposten?

– Gratulerer og lykke til med de femti neste.