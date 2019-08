Mener naboer må bidra

nyheter

- For det første vil jeg si til, siste ukes mediefokus på hjemmesykepleien at vi har fantastiske ansatte i den tjenesten. De gjør daglig en kjemopejobb og er det jeg kaller hverdagshelter, sier hovedutvalgslederen for helse- og sosial i Alta kommune, Kristin Jensen.

Videre:

– Det er opplagt at vi i Alta kommune skal ta vårt ansvar, men vi har heller ikke ubegrensede ressurser. Vi må kanskje alle gå i oss selv og tenke, hva kan jeg bidra med i forhold til en syk, eldre nabo? Der jeg er oppvokst i Lofoten, passet man på hverandre, sier helselederen. I går var hun på medlemsmøtet til Langfjorden bygdelag. Sammen med politikere fra Venstre og Frp.

– Det var et kjempegodt møte og vi fikk masse gode tips til hvordan vi kan gjøre ting bedre med enkle grep, sier Jensen.

– Velferden til salgs

Bygda har fått mye mediefokus den siste tiden etter at en familie stod frem og sa at de hadde måttet kjempe for å få tilstrekkelig med hjelp fra hjemmesykepleien til sin gamle og syke mor. Langfjorden bygdelag har og skrevet et krasst innlegg om det de mener er en altfor dårlig omsorg for eldre ute i bygda, og de har blant annet krevd at bygget Velferden skal gjenåpnes til helse- og omsorgstilbud.

– Nå ser jeg at Velferden er til salgs og hvis det selges vil det være for sent å få til noe her. Jeg forventer at de skrinlegger salget, sier Annie Mikalsen, styremedlem i Langfjorden bygdelag.

Rådmann i Alta Bjørn Atle Hansen sier til Altaposten at kommunen besitter mye bygningsmasse i Langfjorden.

- Bygdelaget/samvirke har hele skolen til sin disposisjon. Den foreslås ikke solgt. Jeg er ikke kjent med at det planlegges oppbygging av tjenester på Velferden, derfor foreslås den solgt, sier Hansen, som påpeker at det uansett er kommunestyret som bestemmer skjebnen til bygget.

Bakvakt i bygda

Kristin Jensen medgir at hun kjenner lite til detaljene rundt bygget og salget, men når det gjelder øvrige tilbud i kommunen sier hun at det kom frem mange forslag under møtet. Blant annet trygghetsalarm til eldre, som ikke er et velfungerende tilbud i bygda i dag.

– Det er jo meningen at når du har en trygghetsalarm, så må det komme noen i det du utløser alarmen. Dette ble foreslått løst ved at Alta kommune betaler en person i bygda for å ha bakvakt. Kjempelurt og noe vi vil se på umiddelbart, sier Jensen til Altaposten.

En annen ting er middagsombæring, som Alta kommune ikke skal ha gitt tilbud om tidligere ifølge pårørende. Dette ble foreslått løst ved at man får brakt mat fra omsorgssenteret i Burfjord.

– Det skal vi og sjekke opp. Det er mange ting vi kan samarbeide med andre kommuner om, og mange områder kan vi det ikke. Da frasier vi oss ansvaret og det har vi ikke lov til, sier hovedutvalgslederen.