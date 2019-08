Dette skjedde mens du sov

nyheter

Nattens hendelser i Alta og omegn.

Bortvist fra sentrum og stanset med luftgevær

To personer ble bortvist fra gågata i Alta sentrum etter aggressiv oppførsel., melder Politiet i Finnmark på Twitter. Personene ble pålagt av politiet å holde seg borte fra sentrum til klokken 08.00.

I tillegg stanset politiet i går kveld en bil i Øvre Alta etter en melding om uforsvarlig omgang med skytevåpen.

– Viste seg å være luftgevær. Patrulje har gitt opplæring i våpenhåndtering til guttene som ba stort om unnskyld, skriver politiet.

Mange utelivskontroller

Politiet har også hatt flere utelivskontroller på en rekke plasser i fylket.

I Kjøllefjord ble det gjennomført utelivskontroll ved en pub.

– De 20 personene som var på stedet var i godt stemning, melder politiet.

I hammerfest var det tilsvarende kontroll ved alle buens utesteder og det meldes om at samtlige av disse hadde godkjente dørvakter, men at det eller var lite folk på byen. Det har også vært utelivskontroller i Vadsø, der det skal ha vært stille og rolig, samt i Kirkenes, der politiet melder at alt var ok.

Andre hendelser

I Karasjok ble det meldt om en mann som hadde lagt seg til å sove, nesten ute i vegbanen i en sving. Politiet sendte en patrulje til stedet og oppfordret trafikantene om å kjøre forsiktig og eventuelt ta mannen med seg i bilen.

Det var også politikontroll på Kunes med hovedfokus på promille. Elleve trafikanter ble kontrollert, men det ble ikke funnet noen overtredelser.