Brudeferden i Sandia

nyheter

Fire grils og et bryllup. Ei flaske øl i ny og ne, men ka gjør no det. Omskrivningen av en kjent norsk rockelåt ble til gjennom fossestrykene i elvebåten med brudgommen og stakeren. Nasjonalfølelsen svulmet, stoltheten over regionen vår boblet. Jeg var ydmyk for tilliten, spenningen for hendelsen som skulle komme sitret. Følelsene var både mange og sterke når jeg satt i den smale elvebåten på vei opp gjennom strykene i sammen med inviterte bryllupsgjester fra fjern og nær.