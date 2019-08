– Hva med en side på samisk?

nyheter

– Selv om ikke Altaposten har hjemstedsadresse i Kautokeino, er avisa god til å løfte frem saker som er viktig for folk i Indre-Finnmark. Kommunene består av mennesker som lever livene sine lokalt, da er det viktig at vi har lokale medier som vaktbikkjer for innbyggerne og kanal mellom oss lokale folkevalgte og herrene høyere oppe i systemet, påpeker Vasara, som likevel har et par utfordringer.