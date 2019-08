Altaposten analyserer KrF: Partiet det sjelden gløder av

nyheter

Det er en subjektiv kåring, men kommer neppe til å skape noen storm hos illsinte velgere eller KrF-sympatisører. I det hele tatt framstår KrF som et lavmælt parti som i svært få tilfeller provoserer og skaper reaksjoner. Ser vi bort fra den interne hjertegranskningen i partiet sist høst om partiet skulle være et støtteparti for blå eller rød side, har KrF sjelden utspill og vyer som verken utløser entusiasme eller indignasjon. Her er Alta KrF med Knut Klevstad som partiets frontfigur lik partiet sentralt.