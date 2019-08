Til «løvens hule» i kveld

nyheter

Med tanke på siste tids mediefokus på eldreomsorgen og hjemmesykepleietjenestene i Langfjorden, kan man kanskje si at hovedutvalgsleder for helse- og omsorg i Alta kommune, Kristin Jensen (Ap), beveger seg inn i løvens hule i kveld.

– Føler vi må kjempe for mammas rett til å bo hjemme Pårørende for en eldre dame i Langfjorden reagerer på det de oppfatter som en kamp for nok hjemmesykepleie til moren.

Langfjord bygdelag har medlemsmøte klokken 19.30 på samfunnshuset i bygda og det er hit Jensen har varslet sin ankomst for å drøfte saken og få innspill. Jensen sier til Altaposten at hun ikke vil gi noen kommentar til Altaposten om saken før etter møtet i kveld.

I gårdagens Altaposten gikk pårørende til en eldre kvinne i bygda hardt ut med det de oppfatter som lite velvillighet fra Alta kommune når det kommer til hjemmesykepleie. Vi føler at vi må kjempe for mammas ret til å bo hjemme, sa datteren til kvinnen til Altaposten.

– Gir hjelp etter behov I Kvænangen kommune gis det hjelp etter behov, ikke avstander, sier helse- og omsorgsleder Unni Edvardsen.

Kommunalleder John Helland svarte at man ikke kan forvente å få samme grad av hjelp hvis man bor langt unna Alta, som man ville fått i sentrumsnære områder. Likevel minnet han om at den aktuelle kvinnen nå har fått innvilget fem dager pleie, og ikke to slik de første var forespeilet.