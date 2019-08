En fikk smekk i skoleveikontroll

nyheter

Politiet i Finnmark melder onsdag morgen om flere skoleveikontroller som har funnet sted over hele fylket. I et knippe twittermeldinger fremgår det at politiet har vært til stedet på følgende steder:

Vardø - fem kontrollerte, ingen reaksjoner

Kjøllefjord - 21 kontrollerte, ett gebyr for manglende bilbelte

Hammerfest - 16 kontrollerte, ingen reaksjoner

Lakselv - 43 kontrollerte, ingen reaksjoner

Alta - 37 kontrollerte, ingen reaksjoner

Rafsbotn - 10 sjekket i promillekontroll av UP, ingen reaksjoner

Tana - 30 kontrollerte, ingen reaksjoner