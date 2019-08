– Kampen for Bangjordet var ikke populisme

nyheter

Først var Ap ute og fortalte at realisering av Bangjordet ble kjempet fram av Ap, SV og Venstre mot Høyre og Frp i kommunestyret vinteren 2015. Det etter at det borgerlige styret med Høyres Laila Davidsen og Frps Ronny Berg hadde lagt prosjektet nederst i skuffen da de tok over i 2011. Ifølge ordfører Monica Nielsen ble det en tøff verbal kamp mot høyre-partiene for å få prosjektet satt ut til privat konsulent slik at det kunne realiseres.