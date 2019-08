nyheter

UP har hatt en av sine mange fartskontroller i Repparfjorddalen i Kvalsund. Nok en gang ble det konsekvenser for bilførere som har det for travelt.

– Tirsdag kveld ble det utstedt to forenklede forelegg i Repparfjorddalen. Høyeste fart var 115 km/t i 80-sonen, opplyser Finnmark politidistrikt.