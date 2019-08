Høyre skal få Alta-skolen til å skinne

nyheter

Første- og andrekandidaten på Høyres liste ved høstens stortingsvalg, Bjørn-Roald Mikkelsen (50) og Hege Bjørkmann (21), drømmer om at partiet igjen skal bli største parti på borgerlig side, og dermed få ordføreren.

– Alta Høyre har en helhetlig politikk, der skolepolitikk og tilretteleggelse for et sterkt privat næringsliv er viktigere enn alle andre saker. Begge sakene henger sammen med hverandre . Uten et livslangt skoleløp, som tilfører næringslivet unge mennesker kvalifisert med framtidens kompetanse, vil vårt næringsliv tape. I dag er privat næringsvirksomhet 70 prosent av næringslivet i Alta, og disse bedriftene tilfører også kommunen ressurser som vi bruker på skole, men også andre viktige offentlige tilbud, forklarer Mikkelsen og Bjørkmann.

Livslang læring

Høyre-toppene er opptatt av livslang læring, der kommunen har et ansvar og kan gi tilbud i barnehage og grunnskole før elevene ender opp på videregående med mulighet for fagutdanning og eventuelt høgskole/universitet. Kommunene har også en rolle å spille i voksenopplæring og etterutdanning.

– I Alta har vi gått oss vill i skoledebatten. I det offentlige ordskiftet handler altfor mye om nærskoleprinsippet, et prinsipp som få kan gi noen god definisjon på. Hvem snakker om innholdet i skolen? For oss i Høyre er det helt motsatt. Vi vil ha en struktur med robuste enheter. Det handler om både fagmiljø, men også om å få inn andre typer faglige ressurser for å hjelpe elever, ut fra sine behov. Å få helsesøsterene inn i skolen har fått mye oppmerksomhet, vi tror videre på tilbud om skolepsykolog, men også dyktige lærere som kan gi de svake elevene hjelp. Samtidig ser vi at de flinke elevene ofte glemmes, men de må ha utfordringer for å kunne hente ut sitt potensial, forklarer Bjørn Roald.

Ingen reversering?

– Hvilke grep vil så Høyre ta for å sikre at Alta kan løftes fra middelmådige prestasjoner på nasjonale rankinger?

– Det er et faktum at Alta-skolen presterer dårlig med dagens struktur. Til tross at vi bruker langt mer kroner per elev for at sammenlignet med kommuner som ligger langt foran oss på rangeringene, presterer vi dårligere. Vi vil ha robuste skoler. Det betyr færre skoler i Alta, men for elevenes beste og ikke for å spare penger, påpeker Høyre-toppene.

– Betyr det at dere forlater nærskole- prinsippet?

– Nærskoleprinsippet sier ingenting. For oss er det viktig at skolene gir det elevene trenger. Det betyr mer robuste og større skoler hvor fokus på et godt fagmiljø og innhold står i sentrum. Hvorfor skal ikke en elev i Mobrinken, øverst i Tverrelvdalen, kunne ta bussen til sentrum for å gå på stor, moderne og robust ungdomsskole? Hvorfor kan plutselig samme elev når den er 16 år busse samme strekningen til videregående skole, uten at noen roper opp om nærskoleprinsippet? For oss er det en meningsløs tilnærming, at alle skal ha skolen noen hundre meter, eller en par kilometer, unna.

– Høyre vil ha storskolen i sentrum på Komsa, vil dere reversere vedtaket om å bygge skolen i Bossekop?

– Høyre reverserer ikke vedtak, heller ikke plasseringen av sentrumsskolen i Bossekop. Dersom det nå viser seg at skolen sprenger forutsatte rammer, eksempelvis at trafikale løsninger gjør at vi får en ny sak til kommunestyret, vil Høyre fremme Komsa som lokalisering. Dette alternativet er opplagt rimeligere på grunn av at behovet for nye trafikale løsninger ved Komsa-alternativet ikke er til stede, klargjør Høyre-toppene.

Venter med jernbane

I næringspolitikken i Alta er det mye snakk om å få realisert avlastningsveien, noe som vil kunne utløse nye bolig- og industriområder. Alta Høyre sier plent nei til å viske ut traseen for avlastningsveien og oppheve båndleggingen. I alle fall om det ikke kommer et annet realistisk alternativ på bordet.

– Samtidig tror vi at det er andre infrastrukturtiltak som er viktigere for næringslivet. Eksempelvis Alta Lufthavn og tilbudet her med tanke på reiselivsnæringen. Det aller viktigste er å få gjort noe med E45, i første omgang Kløfta, deretter strekning ut til Hammerfest. Transportkorridoren finskegrensen til Hammerfest er avgjørende for å få god og sikker transport. Framtiden ligger i modul- vogntog.

– Høyre er i regjering og den skjøv en ferdig planlagt E45 Kløfta helt ut mot 2030 i NTP?

– Høyres Laila Davidsen var stortingsrepresentant og kjempet durabelig for å få Kløfta og flere andre veiprosjekter i Finnmark inn i NTP. Hun «gråt» høylydt av skuffelse over NTP-en, og både vi i Høyre i Alta og Finnmark har sammen med lokale Frp-politikere jobbet beinhardt for å framskyndet Kløfta. Den må komme, sier Bjørn Roald og Hege, som samtidig bekrefter at Alta Høyre ikke sier nei til jernbane, men at jernbane må utredes først, og vil komme etter andre viktigere infrastruktur tiltak i regionen.

– Vi tror at det er veiene og lufthavna som på kort sikt vil være viktigst for nordområdene.

Tapte ressurspersoner

Høyre har hatt stor intern avskaling på grunn av håndteringen i sykehussaken, hvor mange hevder lokallaget har vært for lojal til helseminister Bent Høie.

– Ja, vi har tapt her, og mange har vært skuffet. Jeg er imidlertid helt sikker på at dette vil snu når folk ser hva Klinikk Alta vil gi av forbedret helsetilbud. Det blir kjempebra. Jeg tror ikke Alta er tjent med akuttilbud på lik linje med Hammerfest. Vi må inn under UNN. Løsningen er å sikre en god førstelinjetjeneste hvor vi kan stabiliseres og deretter sendes dit det er god hjelp å få, til UNN. Personlig vil jeg verken til en sykehusakutt i Alta eller Hammerfest, men fortest mulig til UNN, sier Bjørn Roald Mikkelsen.