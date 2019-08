– Ap og SV har sovet i boligpolitikken

nyheter

Et av valgkampens heteste tema er hva framtidig styre av Alta vil gjøre for å stoppe en galopperende prisvekst på tomte- og boligpriser, samt å legge til rette for at de med liten betalingsevne skal kunne få seg sin egen bolig. I det offentlige ordskiftet hevder Ap at Bangjordet/Skogheim ble realisert til tross for sterke angrep fra høyresiden i kommunestyret da saken kom opp ett år før valget i 2015.

– Ap og SV innrømmet i kommunestyret i 2014 at de hadde sovet, og ikke vært våkne nok til å kreve Bangjordet realisert. Det hadde vært på en rekke behandlinger der administrasjonen la opp til at Bangjordet/Skogheim ikke skulle påstartes før i 2016. Først når Ap så at dette kunne brukes taktisk i en valgkamp, tok de saken til kommunestyret og krevde oppstart av planlegging for snarlig realisering, påpeker Ronny Berg.

Kamp mot høyresiden

Med et stort følge Ap-politikere, blant annet partisekretær Kjersti Stenseng, ble kommunale boligfelt med selvkostpris på boligtomtene hyllet som svært viktig for å dempe prisnivået og gi unge altaaværinger muligheten til å få seg en enebolig. Alta-ordfører Monica Nielsen sa følgende til Altaposten:

«Dette feltet hadde ikke vært realisert uten at noen hadde tatt en politisk kamp mot høyresiden i lokalpolitikken. Da fire borgerlige parti flyttet inn på ordførerkontoret i 2011 var det første de gjorde å legge planen for Bangjordet, hvor kommunen allerede hadde ervervet grunn, nederst i skuffen. Ved hjelp av at Venstre brøt ut av det borgerlige samarbeidet og stemte med oss vinteren 2015, tvang vi fram at kommunen skulle kjøpe planleggingshjelp og igangsette regulering»

Ren populisme

Ordførerkandidat for Frp, Odd Erling Mikalsen, reagerte sterkt på oppslaget som han hevdet var misvisende for den boligpolitikk Frp og de øvrige i ordførerkonstellasjonen sto for fra 2011 til 2015. Mikalsen karakteriserte oppsklaget som propaganda for de røde.

Ronny Berg, som var varaordfører fram til 2015, har en helt annen virkelighetsoppfatning enn Ap av hva som skjedde da Bangjordet havnet nederst i skuffen hos politikerne.

– Administrasjonen rådet oss til å vente til 2016 med å gå i gang med planlegging og realisering av feltet. Dette kom fram i en rekke saker. Alle ble gjort enstemmig i planutvalget, og det innbefatter at Ap og SV også fulgte innstillingen fra administrasjonen.

– Når Ap og SV opppdaget at de hadde sovet, og fikk med seg Venstre og dermed flertall for å sette i gang, hvorfor stemte dere og høyresiden mot?

– Fordi dette var en fullstendig useriøs behandling. Vi ønsket å følge rådene fra administrasjonen som hadde fått enstemmig oppslutning i planutvalget. Når Ap og SV så at de fikk Venstre med seg dro de saken opp for å hente stemmer. Dette var en form for populisme vi ikke ville være med på, sier Berg.

Vernet eiendomsprosjekt

I saksframlegg som ble lagt fram ble det også gjort klart at en grunn til å vente med Bangjordet var hensynet til andre private eiendomsprosjekt. I saksframlegget heter det:

«Videre er det flere store boligprosjekt i området som blir realisert i 2014- 2015 (Sagali og Aspemyra) som vil utløse over 250 boenheter, og det er også viktig at disse feltene kommer i gang og blir fylt opp. På grunn av nevnte forhold kan det være hensiktsmessig å avvente reguleringen av Skogheim.»

Dette var det ikke bare høyresiden som stemte for, men også den røde delen av kommunestyret i forrige periode.

Gjør ikke jobben

Både Berg og Mikalsen er tydelig på at det er passivitet, og lite dynamikk i boligpolitikken til dagens røde styre. De er for å si det mildt lite imponert.

– For uten å skylde på Frp for å ikke ville godta bompenger, og at Ny E6 ikke blir realisert slik at boligområder står i stampe, har ikke Ap noen boligpolitikk. Skoddevarre burde vært planlagt, og en rekke kommunale og private felt blitt drevet fram. Ap har selv sagt nei til bompenger, og har ansvar for at Ny E6 ikke er kommet inn i NTP. Nå handler det om å få fram nok boligfelt til å dempe prisene, sier ordførerkandidat Odd Erling Mikalsen og legger til:

– Otto Aas og SV har vær real og ærlig. Han har sagt at han ønsker bompenger for å utløse avlastningsveien. Vi er uenige, men i motsetning til Ap er SV ærlige overfor innbyggerne, og det må vi sette pris på.

Han har selv, sammen med Otto Aas, framstått som forkjemperen for en arealplan som åpner for boligbygging der det ligger til rette for det, og det ikke går på bekostning av landbruksjord.

– Da planutvalget behandlet arealplanen var det tre parti som hadde gjort hjemmeleksa og kom med alternative forslag. Det var Frp, SV og Senterpartiet. Ap hadde ingenting før de langt ut i møtet nærmest kopierte SVs forslag. Vi er også sterkt skeptisk til at arealplanen nå har fått ett års utsettelse. Hva med alle de som har søkt dispensajon og av politikerne lovet at tomt skal innarbeides i arealplanen? Mange har ventet både i to år og mer.

– I den nye arealplanen legges det opp til at det skal bli svært vanskelig, nesten umulig, å søke dispensasjon for boligbygging dersom området er satt av til LNF-R. Kommentar?

– Frp er klar og tydelig på at dispensasjonsadgangen er satt i loven for å ivareta enkeltmennesker mulighet til blant annet å kunne bygge en bolig på egen eiendom når dette er fornuftig. Hovedregelen er at det skal være en overvekt av argument for en slik dispensasjon. Denne muligheten vil Frp benytte når vurderingene er at dette er fornuftig, og når det ikke er til stor ulempe for landbruksnæringen. Vi er tilhenger av jordvern, men noen ganger er det fornuftig å si ja til fradeling, klargjør Mikalsen.

Sosial boligbygging

Frp mener Claus Jørstad må få mye av æren for fokuset på boligsosial bygging

Da den boligsosiale handlingsplanen ble behandlet i kommunestyret stemte Frp mot et tilleggsforslag fra SV og Tommy Berg om å utrede «leie for eie-modellen» og ta den i bruk av Alta kommune.

– Jeg tror alle i kommunestyret kan være enig om at Claus Jørstad fortjener mye av æren for at leie-for eie-modellen kom på den politiske dagsorden. Frp har stått fjellstøtt bak Claus, men vi valgte sammen med Høyre å stemme mot tilleggsforslaget om å utrede dette. Årsaken var enkel. Denne type boligsosialt tiltak var nøye beskrevet i den boligsosiale planen som ble vedtatt enstemmig, og det var fullstendig unødvendig med en ny utredning som kunne forsinke at dette blir tatt i bruk, sier ordførerkandidat for Frp, Odd Erling Mikalsen.

Han er den eneste kumulerte på Frp-lista. Det gjør at Ronny Berg som er oppført på sisteplass har svært gode sjanser til å bli valgt inn. I likhet med Mikalsen er Berg klar på at Frp vil følge opp og sikre at de med dårligst betalingsevne også har en mulighet å komme inn i boligmarkedet.