To biler støtet bort i hverandre på E6 ved Granshagen tirsdag ettermiddag.

Operasjonsleder hos Vest-Finnmark politidistrikt, Lars Rune Hagen sier politiet er på plass for å løse opp i den lange bilkøen som ble til etter sammenstøtet.

– Det er kun materielle skader. Årsaken er at en personbil kjørte i baken på en annen personbil. En politipatrulje er på tur for å få løst opp i bilkøen, slik at de to bilene får fred og ro til å skrive skademelding, sier Hagen.